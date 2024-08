Como mostrar os detalhes de um email no cabeçalho [Mac e web]

O aplicativo nativo Mail da Apple possibilita que você use múltiplas contas de email com o seu computador, dos mais diversos provedores, como o Gmail, o Yahoo e o Hotmail, por exemplo.

Uma dica envolvendo o Mail do Mac e do site do iCloud (acessível a partir de navegadores da web) permite que você mostre mais detalhes do cabeçalho de uma mensagem. Isso inclui informações mais detalhadas, como o ID da Lista ou “Reenviado-De”, por exemplo.

Se isso for útil para você, aprenda como exibir isso por aí! 📧

Como mostrar mais detalhes no cabeçalho do Mail do Mac

Com o Mail aberto, vá até Visualizar » Mensagem » Todos os Cabeçalhos ou use o atalho de teclado ⇧ shift ⌘ command H .

Como mostrar mais detalhes no cabeçalho do Mail da web

Acesse o site do iCloud, faça o login com o seu ID Apple e clique em “Mail”.

Selecione uma mensagem na barra lateral esquerda, vá até os três pontinhos (na barra de ferramentas superior) e escolha “Mostrar todos os cabeçalhos”.

O que acharam dessa dica? 😊