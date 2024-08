Ganhe 4 mil milhas e dois meses de Clube Smiles por R$1 com a Nomad!

Após dar até 5 mil milhas na abertura de uma conta internacional, a Nomad iniciou hoje uma nova campanha em parceria com a Smiles, um dos maiores programas de fidelidade de crédito do país.

Até o dia 31 de agosto, quem criar uma nova conta na Nomad usando o código de convidado CLUBEMAGAZINE pagará apenas R$1/mês nas duas primeiras mensalidades da assinatura do Plano 1.000 do Clube Smiles.

Mas os benefícios não param por aí: ao fazer uma primeira operação de câmbio de no mínimo R$500 (em até 15 dias após a abertura da conta), você ganha nada menos que 4 mil milhas para usar como quiser.

Para participar, basta baixar o app e inserir o código CLUBEMAGAZINE no momento do cadastro. Após concluir o processo de abertura, é só aderir ao termo que será enviado por email e confirmar a participação clicando no link.

A partir do terceiro mês de assinatura do Clube Smiles, cabe destacar, o cliente começará a receber mil milhas por mês e passará a pagar o valor integral da mensalidade do Plano 1.000, que custa atualmente R$42/mês.

A oferta é válida somente para novas adesões ao Clube Smiles. Clientes que tenham cancelado o clube num período de 365 dias poderão aderir a ele e usufruir dos

benefícios, mas não receberão bonificação referente à promoção.

Sobre a Nomad

A Nomad foi a primeira a oferecer uma conta em dólar sediada nos Estados Unidos, sem nenhuma taxa de abertura, anuidade ou manutenção. O cartão da empresa é aceito em mais de 180 países, oferecendo taxas bastante menores que as dos cartões de crédito internacionais.

Além de poder fazer compras, com ela você pode investir nas bolsas de valores americanas (NYSE e Nasdaq), comprar ações, ETFs, ETFs de renda fixa e REITs… tudo a partir de US$1 e sem taxa de corretagem, a conta de banking da Nomad é assegurada em até US$250 mil pelo Community Federal Savings Bank, membro do fundo garantidor dos EUA (FDIC), para cada tipo de conta por titular. Já a conta de investimentos, aberta em parceria com a Drive Wealth — membro do FINRA — é assegurada pelo SIPC em até US$500 mil, sendo US$250 mil em solicitações em dinheiro.

A conta Nomad também permite que você faça/receba transferências de outras contas da Nomad sem nenhum custo, e que faça/receba transferências para contas americanas (via Wire Transfer) e outras pagando bem menos do que as taxas cobradas nos EUA.

E não para por aí: com a sua conta Nomad você tem acesso a descontos em lojas parceiras e ainda pode aproveitar o Nomad Lounge, que concede acesso a uma das melhores salas VIP do Terminal 3 do Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP).

Só na Nomad você tem uma conta internacional sem taxas mensais de manutenção, até 10% de economia em compras e IOF de 1,1% para a conta de banking e de apenas 0,38% para a conta investimento.

