Novo leilão da Receita tem Apple Watch, HomePod, Apple TV e vários acessórios

A Receita Federal lançou mais um leilão de produtos apreendidos (edital nº 0717700/000003/2024), desta vez sediado no Rio de Janeiro.

Novamente, alguns lotes contam com produtos da Apple, mas ao contrário da maioria do que observamos na maioria dos leilões do tipo que costumamos divulgar, nesse há uma maior concentração de acessórios.

Em termos de dispositivos, podemos destacar um Apple Watch, um HomePod mini e uma Apple TV, os quais estão disponíveis respectivamente nos lotes 14, 25 e 29.

Vale notar que, dentro dos lotes com produtos da Maçã, também podem haver outros itens sendo leiloados. Confira a tabela completa com os lotes em questão:

Lote Produto(s) da Apple Lance mínimo 04 1x Carregador para Apple Watch (seminovo) R$8.000 14 10x HomePod mini

51x Adaptador de tomada R$11.000 16 1x Cabo USB

1x Cabo USB por indução R$14.000 19 1x AirPods

9x EarPods (Lightning) R$12.000 25 1x Apple Watch Series 4 (44mm) R$4.500 29 1x Apple TV HD (32GB) R$4.500 32 2x Magic Mouse R$10.000

É importante ressaltar que não há detalhes precisos sobre todos os modelos dos eletrônicos, então eles podem ser vendidos sem acessórios, em condições de uso variadas ou até mesmo apresentando defeitos. Eles também não têm garantia e a RF não realiza entregas — ou seja, os compradores terão que buscar os produtos pessoalmente.

Como faço para participar?

O processo é totalmente digital. Para participar, é necessário possuir um CPF válido e um certificado digital ativo. O acesso ao leilão é feito pelo Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC).

As propostas poderão ser enviadas a partir das 8h do dia 9 de setembro e serão aceitas até às 18h do dia 18 de setembro. A sessão de lances está prevista para o dia 19 de setembro, às 10h30.

Há lotes em que tanto pessoas físicas quanto jurídicas podem participar. Para mais informações, basta acessar a página do leilão.