Primate Labs lança Geekbench AI, com foco em tarefas de inteligência artificial

Dona de um dos testes de benchmark mais populares do mundo, a Primate Labs oficializou hoje o lançamento do Geekbench AI, sua ferramenta desenvolvida para avaliar a performance de sistemas com foco em tarefas de inteligência artificial.

Assim como as outras versões do benchmark, o Geekbench AI avalia a performance da CPU , da GPU e da NPU de uma máquina, mas com um foco em cargas de trabalho de IA, as quais tentam imitar ao máximo possível situações da vida real.

Segundo a desenvolvedora, a ferramenta roda cargas de trabalho de IA idênticas no Android, no iOS, no Windows, no macOS e no Linux, permitindo comparar diferentes dispositivos e sistemas diretamente.

Como as fabricantes empregam diferentes tecnologias de IA em matéria de hardware nos seus dispositivos, a Primate Labs decidiu dividir os resultados do Geekbench AI em três categorias: single-precision, half-precision e quantized data. Assim, você consegue entender mais facilmente qual máquina vai melhor em uma tarefa específica.

A avaliação da performance de um dispositivo focado em IA, é verdade, vai muito além da rapidez com a qual ele pode executar uma tarefa qualquer. Por isso, o benchmark também mede a precisão desses sistemas a cada teste, de modo a garantir que você esteja lidando com uma máquina realmente eficiente. Essa abordagem ajuda desenvolvedores a entender quais técnicas são mais adequadas na criação de um modelo de linguagem, por exemplo.

Gratuita, a ferramenta é compatível com os sistema supracitados e pode ser baixada na App Store ou por esse link em desktops. Há também uma versão Pro, a qual sai por US$100 e permite manter os seus resultados privados, entre outras coisas.

Mais informações sobre o Geekbench AI podem ser encontradas nessa página (em inglês).