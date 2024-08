Produção de displays para MacBooks Pro corrobora novos modelos este ano

Novas informações indicam que a Apple já está se preparando para a produção dos próximos modelos de MacBooks Pro, conforme divulgado pelo analista Ross Young em uma publicação para assinantes no X.

Publicidade

Segundo ele, as remessas iniciais de displays para esses laptops já estão sendo produzidas desde julho passado, corroborando informações divulgadas por ele mesmo anteriormente sobre um possível lançamento no quarto trimestre de 2024.

Isso também apoia informações do jornalista Mark Gurman, da Bloomberg — o qual espera que os novos laptops topos-de-linha sejam equipados com a linha de chips M4.

No ano passado, os atuais MacBooks Pro (com chips M3 e M3 Pro/Max) foram anunciados em um evento especial no final de outubro. Veremos, portanto, se a companhia repetirá a dose este ano.

Comprar MacBooks Pro de 14″ e 16″ de Apple Preço à vista: a partir de R$21.599,10

Preço parcelado: a partir de R$23.999,00 em até 12x

Cores: preto-espacial, cinza-espacial ou prateado

Chips: M3 (CPU de 8 núcleos; GPU de 10 núcleos), M3 Pro (CPU de 11 ou 12 núcleos; GPU de 14 ou 18 núcleos) ou M3 Max (CPU de 14 ou 16 núcleos; GPU de 30 ou 40 núcleos)

Memória: 8GB, 18GB, 36GB, 48GB, 64GB, 96GB ou 128GB

Armazenamento: 512GB, 1TB, 2TB, 4TB ou 8TB

Adaptador de energia: 70W, 96W ou 140W

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via 9to5Mac