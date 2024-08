Promoções na App Store: Office Origami, Equal 10 – Mathematics is fun, Tunes Notifier e mais!

Nesta quinta-feira, confira a nossa tradicional seleção de promoções na App Store!

O Office Origami, criado por Andreas Bauer, é um aplicativo para você aprender a fazer origamis.

Utilize notas adesivas, cartões de visita ou papel comum e crie projetos bem interessantes com dobraduras. São mais de 20 modelos no total com o passo a passo para você conseguir atingir o objetivo de forma precisa!

Um aplicativo com um pacote de recursos bem completo, aproveite essa oferta! 🗂️

Abaixo mais aplicativos que, juntos, somam quase R$140 em descontos:

Apps para iOS/iPadOS

App universal (iOS/iPadOS/macOS)

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🛸