Threads agora deixa usuários salvarem até 100 rascunhos de posts

A Meta anunciou hoje uma leva de recursos para o Threads que, embora tenham sido concebidos com empresas e criadores de conteúdo em mente, também deverão tornar a experiência de usuários “comuns” um pouco mais satisfatória e completa.

A novidade que provavelmente interessará ao maior número de pessoas é a possibilidade de salvar múltiplos rascunhos na interface da composição da rede social — ou, mais precisamente, até 100 deles.

Embora já seja possível salvar ideias de posts para mais tarde no Threads há algum tempo, a rede social limitava esse recurso a um único post, o que com certeza tornava essa opção bem menos prática.

O segundo recurso — esse já voltado mais para criadores, embora também possa despertar a curiosidade do público geral — é o Insights, o qual nada mais é do que um painel com métricas sobre a conta do usuário, como o número de visualizações dos seus posts, o seu total de interações e a evolução do seu número de seguidores com passar do tempo (com direito a gráficos intuitivos e tudo mais).

Também é possível utilizar o Insights para conhecer melhor o seu público, uma vez que ele também disponibiliza uma série de dados demográficos sobre os seus seguidores — como a sua idade, o seu gênero e a sua localização. Assim, você pode adequar as suas publicações para dialogar melhor com as pessoas que estão interessadas no seu conteúdo.

Por fim, o Threads também liberou o agendamento de publicações, o que é especialmente útil para quem costuma seguir uma rotina de postagens bem definida. Segundo a Meta, você pode agendar múltiplos posts por dia, inclusive com vários dias de antecedência.

Todas essas novidades já foram liberadas no Threads pela web, cujo primeiro aniversário de lançamento serviu de gancho para essa leva de novidades. A ideia da rede social é trazê-las para os seus aplicativos móveis num futuro próximo.