Vídeo: essas pontas de memory foam impedem que os AirPods Pro caiam da sua orelha!

Ah… a saga dos que, como eu, têm problemas em manter os AirPods Pro fixos em suas orelhas. 😜

Publicidade

Mais de quatro anos depois de testar as Comply Foams originais, estou de volta hoje com um vídeo sobre as Comply Foam NEW LIMITED EDITION Premium 3.0 Foam Ear Tips, compatíveis com AirPods Pro de primeira e segunda gerações.

Veja só:

Os mais atentos devem lembrar que, no comecinho do ano passado, eu também fiz um vídeo sobre wings para os AirPods Pro. Elas realmente resolvem a questão 100%, mas têm o grande porém de você ter que colocá-las e tirá-las sempre que vai usar os fones de ouvido.

Publicidade

Essa edição limitada da Comply Foam está disponível em pacotes com três pares: pequenos, médios, grandes ou um de cada tamanho.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.