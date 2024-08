Apple patenteia forma de trocar a bateria do Vision Pro sem desligá-lo

A Apple registrou uma nova patente [PDF] para estudar formas de estender a bateria do Vision Pro. A ideia envolve dispositivos vestíveis, como os AirPods, que poderiam se conectar magneticamente para transferir energia ao headset.

Hoje, o Vision Pro funciona por cerca de duas horas com uma única carga e precisa ser conectado a uma tomada para continuar funcionando por mais tempo. Um ponto negativo dele é justamente a impossibilidade de trocar a bateria sem desligá-lo.

Essa nova patente da Maçã, portanto, sugere uma possível solução, na qual um vestível poderia fornecer energia extra para manter o headset funcionando enquanto a bateria principal do dispositivo é trocada.

As ilustrações propõem que o usuário poderia conectar um dispositivo do tamanho de um AirPod ao Vision Pro para obter um breve aumento de energia. Embora a patente não especifique o tipo exato de vestível, essa maneira de interação entre dispositivos é bastante ambiciosa.

A ideia, de fato, é interessante — mas é válido ressaltar que tudo não passa de estudos preliminares. Por isso, sua viabilidade é incerta devido à capacidade limitada das baterias. Caso o recurso saia do papel, ele exigirá alguns avanços.

Experiência imersiva de compra

Além disso, como notado pelo Patently Apple, a Maçã também pode estar desenvolvendo uma nova forma de os clientes testarem seus produtos sem sair em casa. Isso porque outra patente sugere a criação de uma tecnologia que permitiria experimentá-los virtualmente usando um Vision Pro.

No documento, é descrito que ela possibilitaria aos usuários interagir com versões digitais desses produtos, oferecendo uma demonstração completa de suas funcionalidades e desempenho — tanto em ambientes reais quanto em simulados.

A patente propõe uma experiência de compra virtual em que os usuários podem personalizar e testar dispositivos, simulando o uso de um iPhone e ajustando configurações da câmera em um ambiente virtual, por exemplo.

Da mesma forma, um usuário poderia configurar um Mac com diversos componentes e ver como as mudanças na velocidade do processador e na memória impactam o desempenho, com a opção de comprar o produto personalizado diretamente.

