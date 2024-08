Apple TV+ renova série “Matéria Escura” para a segunda temporada

Fãs da série “Matéria Escura” (“Dark Matter”), celebrai-vos! O Apple TV+ anunciou há pouco que a produção ganhará uma segunda temporada — após ter sido aclamada como um dos melhores seriados do ano e que também foi uma das mais populares no Brasil.

Baseado em um dos melhores romances de ficção científica da década, criado pelo autor bestseller do New York Times Blake Crouch, “Dark Matter” acompanha Jason Dessen (interpretado por Joel Edgerton), um físico, professor e pai de família que, enquanto caminhava nas ruas de Chicago (Estados Unidos), foi abduzido para uma versão alternativa de sua vida.

Isso rapidamente se transforma em um pesadelo quando ele tenta retornar à sua realidade, passando por múltiplas vidas que ele poderia ter vivido. É nesse labirinto que ele embarca em uma jornada angustiante para retornar à sua verdadeira família e salvá-los do inimigo mais aterrorizante e imbatível que se possa imaginar: ele mesmo.

In this reality, there will be a second season of Dark Matter. pic.twitter.com/F9h0h1WoMV — Apple TV (@AppleTV) August 16, 2024 Nesta realidade, haverá uma segunda temporada de Dark Matter.

Além de Edgerton, a produção é estrelada por um elenco renomado que inclui a vencedora do Oscar Jennifer Connelly, a atriz brasileira Alice Braga, Jimmi Simpson, Dayo Okeniyi e Oakes Fegley.

Crouch, que também é showrunner da produção, comentou a renovação da série:

Obrigado a todos que assistiram à primeira temporada — fãs do livro e novos fãs — e, claro, aos nossos parceiros da Apple e da Sony, meu incrível parceiro de produção, Matt Tolmach, nosso tremendo elenco, equipe e a grande cidade de Chicago — vocês foram tão bons para nós. No processo de escrever e filmar a primeira temporada, descobrimos que há muito mais história para contar, e nós apenas arranhamos a superfície desses personagens enquanto eles lutam pela sobrevivência e para encontrar o caminho de casa através de uma paisagem de realidades alucinantes. Vejo vocês na Caixa!

O produtor executivo Matt Tolmach também celebrou a notícia:

Fazer “Dark Matter” era um sonho antigo, e estou muito orgulhoso de ver a visão de Blake ganhar vida e me conectar com tantas pessoas. Ver a jornada dos Dessens ressoar com o público foi extremamente gratificante e mal podemos esperar para mostrar mais desse mundo — e de outros — na segunda temporada. Muito obrigado ao Apple TV+, à Sony e nosso incrível elenco e equipe. Aqui vamos nós!

Por fim, o chefe de programação do Apple TV+, Matt Cherniss, também declarou que a empresa está “entusiasmada” com a segunda temporada da série:

Instigante e envolvente, “Dark Matter” rapidamente se tornou um sucesso global, capturando a imaginação do público e tornando-se uma parte querida e integral da programação de ficção científica de linha da Apple. Estamos entusiasmados em continuar nossa colaboração com Blake Crouch, nossos parceiros na Sony e o resto da equipe criativa e elenco — liderados pelos notáveis ​​Joel Edgerton e Jennifer Connelly — em uma nova temporada que cativará os espectadores com mais reviravoltas à medida que mergulhamos mais fundo nos mistérios do multiverso.

Além de estrelar, Edgerton também atua como produtor executivo ao lado de Jacquelyn Ben-Zekry.

A primeira temporada completa de “Dark Matter” já está disponível globalmente no Apple TV+.

