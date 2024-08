Como mudar a velocidade de reprodução de um podcast pelo Apple Watch

O aplicativo nativo Podcasts já está disponível há algum tempo no Apple Watch. Com isso, torna-se possível escolher um programa para ouvi-lo com os seus fones de ouvido ou com o alto-falante do iPhone, além de controlá-lo facilmente.

Entre as opções de controle disponíveis, está o da velocidade de reprodução dos episódios de seus programas prediletos. Assim, você nem precisa recorrer ao seu iPhone para fazer esse ajuste. Veja só como é fácil! ⌚️

Com o app Podcasts aberto no relógio, comece a reproduzir um episódio, de maneira com que a tela de reprodução esteja sendo exibida.

Depois, vá até o botão representado por três pontinhos (no canto superior direito) e use os botões “+” e “-” para fazer a escolha desejada. Ao todo, são disponibilizadas seis velocidades:

0,75x

1x

1,25x

1,5x

1,75x

2x

Quando estiver satisfeito, vá até o “X” (no canto superior esquerdo) para voltar à tela de reprodução.