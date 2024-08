E se a bateria de um dos lados dos AirPods estiver acabando mais rápido que a do outro?

Os AirPods e os AirPods Pro são excelentes opções de fones de ouvido sem fio para quem possui um ou mais dispositivos da Apple. Graças à sua integração com os aparelhos da marca, é possível fazer o pareamento e a alternância entre eles de uma forma muito simples.

Por aqui, nós já demos algumas dicas do que fazer caso um dos lados desses fones esteja mais alto do que o outro. Hoje, o foco será no carregamento deles — mais precisamente, quando o lado esquerdo ou o direito dos AirPods está descarregando mais rápido que o outro.

Verifique se não está usando o microfone apenas de um lado dos AirPods. No iPhone ou iPad, abra os Ajustes, toque nos AirPods (na parte superior) e, em

“Microfone”, veja se “Alternar Automaticamente” está selecionado. No Mac, abra os Ajustes do Sistema, clique nos AirPods (na barra lateral) e, no menu suspenso ao lado de “Microfone”, veja se “Alternar AirPods automaticamente” está ativado.



Desative o atalho para a ativar a Siri ao tocar duas vezes/apertar a haste de um dos lados do fone. Isso pode ser feito nos ajustes dele, como no exemplo acima.

Desative o “E aí, Siri” no iPhone, no iPad e/ou no Mac. Pelo iPhone ou iPad, abra os Ajustes, toque em “Siri e Busca”, “Ouvir” e marque “Desativada”. Pelo Mac, abra os Ajustes do Sistema, escolha “Siri e Spotlight”, na barra lateral, e marque “Desativado” no menu suspenso “Ouvir”.



Verifique se não há nenhuma sujeira ou outro resíduo no estojo de recarga dos AirPods. Se for preciso, limpe-o.

Se já tiver os AirPods há algum tempo, talvez a bateria de um dos lados já esteja mesmo degradada. Como não é possível substituí-la por conta própria, é necessário procurar o Suporte da Apple para que os fones sejam inspecionados.

Confira se a versão do firmware dos fones é a mais recente disponível; em caso negativo, você pode “forçar” uma atualização.

Restaure os AirPods para os ajustes de fábrica e faça a configuração deles novamente com o seu iPhone, iPad ou Mac.

