Epic Games Store é lançada na UE e traz Fortnite de volta ao iPhone

Foi lançada hoje para iOS a versão móvel da Epic Games Store na União Europeia. Fruto da extensa briga da desenvolvedora americana com a Apple, essa nova plataforma tira proveito das regras introduzidas pela Lei dos Mercados Digitais (Digital Markets Act, ou DMA) e traz o principal game de battle royale da atualidade, Fortnite, de volta ao iPhone depois de longos quatro anos.

Publicidade

Gratuita para baixar, a loja atualmente conta com apenas três jogos, os quais são desenvolvidos e distribuídos pela própria Epic: Fortnite, Rocket League Sideswipe e Fall Guys. Entretanto, a empresa já confirmou que pretende aceitar jogos de terceiros em meados de dezembro — e com direito a uma curadoria feita pela própria loja.

E não para por aí: a partir do ano que vem, desenvolvedores também poderão publicar os seus próprios jogos na versão móvel da Epic Games Store, assim como já é possível fazer no PC e no Mac. A taxa cobrada pela empresa por compras dentro da sua plataforma também será a mesma: 12% — valor bem menor do que o cobrado pela App Store, cuja taxa pode chegar a até 30%, diga-se.

Desenvolvedores que desejarem publicar suas criações na plataforma, entretanto, terão que aceitar as regras da Apple para a distribuição de apps fora da App Store e pagar a polêmica Core Technology Fee (CTF), que prevê uma cobrança de 0,50€ por ano para cada instalação após o primeiro milhão de downloads. O mesmo vale para outras lojas alternativas, como a AltStore PAL — a primeira do tipo a ser lançada na UE e que também recebeu o jogo Fortnite hoje, assim como acontecerá em breve também com outras plataformas.

Publicidade

Embora a loja seja exclusiva da UE por enquanto, a Epic confirmou na sua página de lançamento que pretende levá-la para mais regiões assim que possível. Entre os países fora da Europa que deverão ser contemplados primeiro com a novidade, temos o Reino Unido e o Japão, que estão em negociações avançadas para implementar leis parecidas com a DMA em seus territórios.

Quem instalar a loja em seu iPhone e baixar um dos jogos supracitados poderá completar uma série de missões especiais que desbloquearão itens cosméticos exclusivos dentro desses títulos. Quem comprar jogos, itens e moedas virtuais na loja também poderá aproveitar uma espécie de cashback de 5%, o que com certeza é outro bom incentivo para baixar a Epic Games Store no iPhone.

Disponível também para Android, a versão móvel Epic Games Store pode ser baixada por essa página. Oficialmente, ela é compatível com iPhones que estejam rodando o iOS 17.4 ou mais recente, embora algumas pessoas tenham relatado que ela exigiu pelo menos o iOS 17.6 na hora do download.

Publicidade

Nós, vale lembrar, explicamos como funciona para instalar lojas de apps alternativas na UE nesse nosso vídeo.

via The Verge