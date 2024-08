Instagram testa miniaturas retangulares na grade de posts do perfil

O chefão do Instagram, Adam Mosseri, disse hoje que a rede está testando um novo layout para a grade de fotos e vídeos no perfil do usuário. Em vez de miniaturas estritamente quadradas, como temos hoje, elas poderão ser retangulares futuramente (parecido com o que já é visto na grade de Reels).

Isso pode ser visto na captura de tela publicada pelo usuário Arles Pinzón [@arlespinzon] no Threads. Visualmente, o novo layout é bem semelhante ao que temos atualmente — inclusive mantendo as três fotos para cada linha, mas com a diferença de que elas passam a ocupar um maior espaço verticalmente.

O Instagram está testando uma grade retangular 👀

Os testes disso, porém, não são recentes. De acordo com o leaker Alessandro Paluzzi [@alex193a], a rede social começou a trabalhar nela em 2022, mas apenas no ano passado passou a testá-la publicamente — e isso teria sido expandindo agora.

Mosseri, por sua vez, afirmou que os testes ainda estão sendo realizados com um pequeno número de usuários. Segundo ele, o layout com miniaturas quadradas remete à época em que essa era a única proporção possível para as fotos na plataforma, o que já não é uma realidade atualmente.

Agora, de acordo com o executivo, a grande maioria das fotos e vídeos publicados no Instagram são no formato vertical — o que significa que a grade conseguirá apresentar melhor o conteúdo dessas mídias, já que atualmente é necessário cortar boa parte para que elas se adequem ao layout quadrado.

