Possível “iPhone 16 Pro” na cor bronze é revelado em imagem

No começo deste mês, falamos sobre uma suposta imagem vazada que mostrava três das quatro cores esperadas para os “iPhones 16 Pro/16 Pro Max”. Hoje, a mesma fonte que compartilhou essa imagem — o leaker Sonny Dickson [@SonnyDickson] — divulgou uma nova foto com todas as possíveis novas tonalidades.

Como já ventilado, é esperado que a Apple substitua a cor titânio azul dos iPhones 15 Pro/15 Pro Max por um novo tom — e a imagem de hoje mostra que, além das cores branca, preta (mais escura que a dos modelos atuais, diga-se) e cinza/titânio natural, a Apple também estreará um novo tom de bronze.

Caso isso proceda, a nova opção de cor dos “iPhone 16 Pro” terá um tom mais amarronzado — que até lembra o saudoso Zune, da Microsoft — do que dourado. Além do mais, isso representaria uma grande mudança da especulada cor rosa.

Essa possibilidade, porém, está de acordo com informações divulgadas há algumas semanas de que uma das cores dos “iPhones 16 Pro” teria justamente um tom semelhante ao bronze.

Vale recordar que imagens como essa mostram exemplares dos próximos modelos, de modo que a Apple pode estar testando vários tons diferentes — e a nova cor em questão poderá não ser exatamente essa na linha final.

