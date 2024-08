Promoções na App Store: Art & Arti, Relógio de bolso: Widget clock, Xadrez ~ Pro e mais!

Fechando esta semana com uma boa seleção de promoções na App Store!

Art & Arti, criado pelo pessoal da Mobile Creators, é uma mistura de quebra-cabeças e arte — sendo um verdadeiro “achado”!

A apresentação do aplicativo é uma incrível releitura dos jogos de apontar e clicar, colocando os jogadores numa jornada em busca de peças faltantes para restauração de obras de arte. Vale destacar o trabalho incrível do cazaquistanês Baglan Dosmagambetov, criando as ambientações que são realmente impressionantes.

O cachorro Arti rasgou a pintura e agora você tem que embarcar em uma jornada emocionante em busca de fragmentos escondidos. Resolva quebra-cabeças, procure segredos escondidos em várias pinturas e restaure a obra de arte danificada.

Apesar de ser curto, é diversão garantida! Aproveite a oferta! 🧩

Abaixo mais aplicativos que, juntos, somam mais de R$50 em descontos:

Apps para iOS/iPadOS

Relógio. Obtenha a versão completa, ilimitada, selecionando “Lifetime R$0,00″ — um desconto de R$5/ano! 🕰️

Desenhos para ilustração.

Editor de imagens.

Utilitário para educação.

App universal (iOS/iPadOS/macOS)

Xadrez.

Aproveitem as ofertas e tenham um excelente final de semana! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🏎️