Usuários gastaram US$2,1 bi em streamings de vídeo no 1º trimestre de 2024

A equipe da Appfigures lançou recentemente o 2024 Streaming App Industry Report, um relatório cujo objetivo é nos dar uma noção sobre como anda o mercado de apps de streaming atualmente. Segundo a pesquisa, apenas no primeiro trimestre deste ano os consumidores gastaram cerca de US$2,1 bilhões com esse tipo de serviço mundialmente.

Apresentando dados combinados da App Store e do Google Play, a pesquisa indica que apps de streaming de vídeo em específico vêm recebendo mais de 100 milhões de downloads a cada trimestre. Somente no último período pesquisado, eles foram responsáveis por 52% de toda a receita gerada para a categoria “Entretenimento”.

O gráfico compartilhado pela Appfigures indica um crescimento constante no mercado de streamings de vídeo desde o início da pandemia de COVID-19. A única queda ocorreu entre o terceiro e o quarto trimestres de 2021, quando a situação voltava a se normalizar, mas logo em seguida a linha voltou a apontar sempre para cima.

É um comportamento de crescimento bem superior ao de apps de streaming de música ou de vídeos curtos. Segundo o site, essa diferença se dá, em partes, graças aos novos serviços que vêm sendo lançados ano pós ano — um contraste com outros mercados de streaming, que são mais estáveis em termos de novidades.

A pesquisa também nos dá uma noção particular sobre o mercado de streaming nos Estados Unidos. Como mostra o gráfico referente ao primeiro trimestre de 2024, o Max foi tanto o serviço mais baixado quanto o que obteve a maior receita no período, ultrapassando concorrentes como Netflix, Amazon Prime Video e Disney+.

O Apple TV+, possivelmente por já vir instalado em dispositivos como iPhones e iPads e não contar com um app para smartphones e tablets Android, não aparece na seção de serviços mais baixados. Mas ele também não entra no Top 10 com os que mais geraram receita — o que pode explicar a suposta intenção da empresa de reduzir o investimento na plataforma.

via Lowpass