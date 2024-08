Como encontrar e substituir textos em um quadro do Freeform [iPhone, iPad e Mac]

Por aqui, nós já demos inúmeras dicas bacanas e úteis do Freeform, aplicativo nativo ideal para quem quer colocar as ideias de um projeto pessoal ou de seu trabalho no papel na tela.

Hoje iremos mostrar como fazer uma busca dentro de um quadro específico, além de também substituir o texto que for encontrado por um novo. Esse processo pode ser feito no app para iPhones, iPads e Macs, veja os detalhes a seguir! 👨‍💻

Como buscar e substituir textos no Freeform do iPhone/iPad

Com o app aberto, toque em cima do quadro para abri-lo. Na parte superior, escolha o botão representado por três pontinhos, toque em “Buscar” e faça a busca no campo que será mostrado acima do teclado.

Se quiser fazer uma substituição, vá até o ícone de uma lupa (ao lado do campo de pesquisa) e escolha “Buscar e Substituir”. Use o campo “Substituir” para adicionar o novo texto e vá até “Substituir” para fazer a troca.

Como buscar e substituir textos no Freeform do Mac

Com o Freeform aberto no seu computador, abra quadro desejado e clique em qualquer lugar da tela.

Depois, na barra de menus, vá até Editar » Buscar » Buscar… para fazer a busca desejada. Ou, se preferir, basta usar o atalho ⌘ command F .

Caso textos sejam encontrados em formas, anotações ou caixas de texto que correspondam aos critérios de busca inseridos, ele será mostrado. Para navegar pelos resultados, use as setas na parte superior ou no “X” para limpar.

Já se quiser substituir o texto encontrado por um novo, marque a caixa “Substituir” ao lado da caixa de pesquisa e dos botões de avançar e retroceder resultados, insira o novo texto na caixa “Substituir” e selecione “Substituir”.

Caso queira substituir todas as instâncias do texto encontradas com o novo texto, basta clicar em “Tudo”.