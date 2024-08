Review: fones MeloBuds Pro, da QCY, têm bons recursos e preço acessível, mas algumas limitações

Nos últimos anos, os fones de ouvido TWS se tornaram essenciais para muitos consumidores, oferecendo conveniência e liberdade. No entanto, encontrar o par perfeito pode ser desafiador devido às várias opções disponíveis no mercado.

No segmento de entrada, então, encontrar fones com recursos avançados sem comprometer a qualidade é um desafio e tanto. Nesse cenário, os MeloBuds da QCY se destacaram e se tornaram os favoritos pela qualidade sonora e preço baixo.

Conhecida por seus produtos de áudio de boa qualidade a preços acessíveis, a QCY tem conquistado um espaço considerável no mercado. Um exemplo dessa combinação de qualidade e preço é a versão HT08 dos MeloBuds Pro.

Com o lançamento dos fones, a companhia busca superar expectativas com melhorias e recursos avançados, prometendo uma experiência de áudio premium a um preço acessível. Mas será que os MeloBuds Pro cumprem essa promessa?

Design e conforto

Desde que tirei os MeloBuds Pro da caixa, o design me chamou bastante a atenção. Diferente do HT05, o HT08 tem uma haste mais curta e arredondada, com um acabamento espelhado elegante, prometendo beleza e funcionalidade.

Ao colocar os fones de ouvido, deu para ter uma noção do quão confortáveis eles são. O encaixe é superficial, não entra profundamente no canal auditivo, mas oferece um ajuste firme e seguro, ideal para atividades físicas — algo que costumo fazer.

Eu, inclusive, fiz testes para ver se os fones caíam e, para minha surpresa, eles não saíram do lugar. A segurança é reforçada pela classificação IPX5, que garante resistência ao suor e à água, tornando-os ideais para exercícios e uso ao ar livre.

O estojo de carregamento foi redesenhado com um acabamento metálico sofisticado e um logotipo da QCY discreto. Compacto e fácil de abrir, ele cabe no bolso sem risco de abrir sozinho, possui um botão de conexão rápida e entrada USB-C, facilitando o uso diário.

Essas melhorias no design e no conforto dos fones fazem uma grande diferença no dia a dia. Elegantes para o trabalho ou outros eventos e robustos para atividades físicas, cada detalhe parece ter sido pensado para proporcionar uma boa experiência, do uso ao armazenamento no estojo.

Controles e personalização

O que mais me chamou a atenção nos MeloBuds Pro foi a flexibilidade dos controles, com um aplicativo que permite personalizar quase todos os comandos, ideal para quem gosta de ajustar tudo ao seu gosto.

Eu, por exemplo, gosto de poder controlar a música e atender chamadas sem precisar pegar o celular, então a possibilidade de configurar toques simples, duplos e triplos para diferentes funções foi um grande ponto positivo.

Para testar a função, configurei os fones com toques personalizados para pausar, pular faixas e ativar a Siri. Os controles responderam muito bem, sem atrasos ou falhas, o que me deixou bastante satisfeito.

Só um detalhe me incomodou: não é possível personalizar a sequência dos modos de cancelamento de ruído (ANC) e o transparência. Para alternar, é preciso passar pelo “ANC desligado” — o que achei inconveniente, ainda mais quando estava com pressa.

Outro recurso interessante é a detecção de uso, que pausa a música automaticamente quando você tira os fones do ouvido. Isso é super útil, mas percebi que pode ser um pouco sensível demais.

Durante os meus testes, se eu ajustasse os fones levemente, às vezes a música pausava indevidamente. Felizmente, o aplicativo permite que você ajuste ou até desative essa função, o que foi uma solução fácil para esse pequeno incômodo.

No geral, a personalização dos controles nos MeloBuds Pro é boa, permitindo que os usuários adaptem os fones como quiserem. Apesar de algumas limitações, como no ANC, a experiência geral foi positiva e fácil de ajustar às necessidades.

Duração da bateria

Particularmente, quando se trata de fones de ouvido sem fio, a duração da bateria é um dos fatores mais importantes — especialmente porque passo o dia (quase) todo ouvindo música, fazendo chamadas e até assistindo a vídeos no celular.

Com o cancelamento de ruído desligado, consegui usar os fones por cerca de 8 horas — o que é ótimo para quem passa muito tempo fora de casa. Quando ativei o ANC, a duração caiu um pouco, mas ainda ficou dentro do esperado.

Testei os fones com todos os recursos ativados, incluindo o LDAC, e a bateria durou cerca de 4 horas. Embora esperasse uma queda, não achei que seria pela metade, mas isso se justifica pela qualidade de som superior que a tecnologia oferece.

Gostei muito do estojo de carregamento, que é compacto e promete até 34 horas de uso total. A função de carregamento rápido também me surpreendeu: consegui usar os fones por uma hora com apenas 10 minutos de recarga.

No geral, a duração da bateria dos MeloBuds Pro se mostrou mais do que suficiente para o meu dia a dia. Se você é como eu, que usa os fones durante longos períodos, pode ficar tranquilo que eles vão acompanhar o seu ritmo sem lhe deixar na mão.

Qualidade do som

Ao começar a usar os MeloBuds Pro, fiquei curioso sobre a qualidade de som e, no geral, tive uma experiência positiva. O som é envolvente e o perfil sonoro agrada, principalmente para quem gosta de músicas com bastante batida.

Os graves, por exemplo, são bem potentes e profundos. Isso é ótimo para gêneros como EDM, hip-hop e pop, nos quais o baixo precisa estar presente para dar aquele impacto. Testei algumas faixas de EDM e os graves estavam lá, com força.

No entanto, notei que, em algumas músicas, os graves podiam acabar dominando um pouco o som, tirando o foco dos médios e agudos. Não é algo que incomode muito, mas pode ser uma questão para quem prefere um som mais equilibrado.

Os médios são claros e bem definidos, especialmente nas músicas acústicas em que os vocais se destacam. No entanto, em faixas mais complexas, os médios poderiam ser mais presentes, ainda mais quando os graves são mais fortes.

Já os agudos são nítidos e adicionam uma boa sensação de espaço ao som, mas também há uma ressalva aqui. Em alguns momentos, os agudos podem se tornar um pouco brilhantes demais, quase estridentes. Isso aconteceu principalmente em faixas de rock e jazz com muitos instrumentos agudos. Não chega a ser algo que estrague a experiência, mas pode ser percebido em músicas mais detalhadas.

Gostei da capacidade dos fones de lidar bem com diferentes gêneros musicais. Apesar de algumas pequenas ressalvas, os MeloBuds Pro ofereceram uma experiência sonora agradável em uma variedade de estilos, desde eletrônica até jazz.

Ao usar o codec LDAC, a qualidade de som melhorou e trouxe mais detalhes e profundidade. Porém, essa melhoria também evidenciou pequenos desequilíbrios, como graves excessivos e agudos um pouco brilhantes demais.

Cancelamento Ativo de Ruído e modo Transparência

Durante os testes, o cancelamento ativo de ruído (ANC) se mostrou eficaz na maioria das situações, especialmente ao lidar com sons de baixa frequência, como o ronco de motores ou o barulho constante de ventiladores.

Quando estava no ônibus, por exemplo, o ruído praticamente desapareceu. No entanto, quando o barulho era mais variado, como em uma cafeteria com muitas conversas ao redor, ele não foi tão eficiente em bloquear todas os sons.

Ele reduz, mas não elimina completamente esses sons mais agudos, o que pode ser um ponto negativo se você está buscando um isolamento total. Mesmo ao ativar os diferentes níveis de cancelamento de ruído, o ANC pode vacilar algumas vezes.

Outro aspecto que testei foi o modo transparência, que permite ouvir o ambiente ao redor sem precisar tirar os fones. O recurso é ótimo quando é preciso estar atento ao que está acontecendo, como ao atravessar a rua ou conversar com alguém.

Nos MeloBuds Pro, o modo transparência funciona bem, mas percebi que ele poderia ser um pouco mais natural. Em níveis mais altos, há uma leve sensação de “ruído branco”, o que tira um pouco da naturalidade do som ambiente.

Para conversas curtas ou ouvir se a sua estação está chegando no transporte público, ele dá conta do recado, mas se você espera algo mais próximo da audição normal — como os AirPods Pro e alguns Beats fazem —, pode ser que sinta uma pequena diferença.

Conclusão

Depois de passar mais de um mês usando os QCY MeloBuds Pro, posso dizer que eles me surpreenderam de diversas maneiras, mas também apresentaram alguns pontos que precisam ser considerados.

O design é moderno e confortável — algo que valorizo muito, especialmente porque gosto de usar fones de ouvido durante o dia todo, seja no trabalho, em casa ou enquanto estou treinando.

A duração da bateria é outro ponto forte e garantiu que eu não precisasse me preocupar em recarregar os fones constantemente. Além disso, o carregamento rápido foi uma mão na roda em várias situações.

Em termos de som, os MeloBuds Pro fazem um bom trabalho, especialmente para quem curte graves potentes. No entanto, percebi que os médios e agudos podem, às vezes, ficar um pouco em segundo plano, o que pode não agradar a todos.

O cancelamento de ruído foi eficaz em ambientes com sons mais constantes, como no ônibus ou no metrô, mas deixou a desejar em locais com barulhos variados. O modo transparência é útil, mas poderia soar mais natural.

No geral, os MeloBuds Pro oferecem uma boa relação custo-benefício, com várias funcionalidades que se destacam, especialmente pelo preço. Eles são uma ótima opção para quem quer fones de ouvido sem fio com bons recursos sem gastar muito.

Contudo, se você é alguém que busca o som mais equilibrado e um cancelamento de ruído mais potente, pode encontrar algumas limitações. No meu caso, eles cumpriram bem o papel no dia a dia, mas vale considerar o que é mais importante para você em um par de fones de ouvido antes de se decidir.

Após meu veredito, quero saber quem aí já testou ou possui os fones — e quais são as vossas opiniões.

Para quem ainda não conseguiu colocar as mãos neles, os MeloBuds Pro da QCY estão disponíveis na Amazon por R$280, nas cores preta e branca.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.