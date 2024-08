Como compartilhar uma música do YouTube Music no Instagram

Assim como ocorre há alguns anos com o Apple Music e o Spotify, o YouTube Music também permite que você compartilhe uma música que estiver ouvindo por lá diretamente nos Stories do Instagram.

Assim, os seus seguidores poderão ver o que você anda ouvindo por meio desse tipo de publicação — que fica disponível no seu perfil por 24 horas antes de desaparecer. Veja como é simples fazer isso pelo seu iPhone ou iPad! 🎵

Com o app do YouTube Music aberto, escolha a música que deseja ouvir. Com a arte da capa e os controles sendo exibidos em tela cheia, escolha “Compartilhar” e “Stories”, representado pelo ícone do Instagram.

Aguarde alguns segundos para ser levado até a rede social, com a exibição da arte do YouTube Music sendo exibida.

Para mudar o tamanho dela, basta usar o gesto de pinça; para adicionar elementos como figurinhas ou um texto, use os botões na parte superior.

Feito isso, publique o story normalmente com os seus seguidores (ou apenas com os seus amigos próximos, como preferir).