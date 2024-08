Como fazer um carrossel colaborativo no Instagram

Quem costuma fazer postagens no Instagram já sabe que ele permite, há vários anos, que você crie e publique um carrossel contendo vídeos e fotos no seu feed.

Recentemente, a rede social liberou os carrosséis colaborativos, os quais permitem que outras pessoas adicionem as suas próprias mídias em seu post.

Com isso, somente as pessoas que você aprovar poderão ver as fotos e os vídeos, além de que a sua publicação será compartilhada com os seguidores dos colaboradores, mas não aparecerá em seus perfis.

A rede da Meta ainda salienta que você pode remover as mídias quando quiser e, se aprová-las, os nomes dos colaboradores aparecerão junto a elas. Confira como fazer uma publicação do tipo no app para iPhones! 🙂

Como criar um carrossel colaborativo do zero

Com o Instagram aberto, toque no “+” (na barra inferior) e no primeiro botão mais acima (representado por fotos sobrepostas). Escolha duas ou mais mídias para o carrossel, vá até “Avançar”, adicione o filtro que quiser e toque em “Avançar” novamente.

Na última tela antes da publicação, adicione as informações da postagem e ative a chave localizada ao lado de “Permitir que outras pessoas adicionem conteúdo a esta publicação”. Toque em “Compartilhar” para publicar.

É possível adicionar até 20 mídias diferentes nesse tipo de postagem.

Como transformar um carrossel já postado em colaborativo

Se tiver publicado um carrossel no seu perfil do Instagram sem a colaboração, saiba que é possível ativá-la posteriormente.

Acesse o app do Instagram e toque na aba referente ao seu perfil (no canto inferior direito).

Toque em cima do carrossel já postado, vá até os três pontinhos (no canto superior direito) e ative “Permitir a inclusão de mídia”.

via mLabs