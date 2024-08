Como fixar uma postagem no seu perfil do Facebook [iPhone, iPad e web]

O Facebook, ainda que não seja lá tão popular entre o público mais jovem, ainda é uma rede social muito usada para manter o contato com amigos e familiares.

Publicidade

Se você curte navegar por ela e postar conteúdos no seu perfil, saiba que é possível fixar uma postagem no topo dele. Isso é ideal para destacar algum conteúdo que você considere interessante ou útil para quem for chegar até o seu perfil na rede social da Meta.

Veja como fazer! 😉

Como fixar uma postagem no seu perfil do Facebook pelo iPhone/iPad

Abra o app, toque na aba “Menu” e no seu nome para abrir o seu perfil. Role pela sua linha do tempo e, ao encontrar a publicação desejada, selecione o botão representado por três pontinhos e vá até “Fixar publicação”.

Se mudar de ideia, siga o mesmo processo e escolha “Desafixar publicação”.

Como fixar uma postagem no seu perfil do Facebook pela web

Com o site do Facebook aberto e com a sua conta logada, clique na bolinha com a sua foto de perfil, no canto superior direito, e no seu nome. Ao encontrar a publicação desejada, selecione os três pontinhos ao lado dela e vá até “Fixar publicação”.

Bem simples, não acharam? 😁