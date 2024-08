Vídeo: Espelhamento do iPhone no macOS Sequoia 15

A partir de hoje, depois de um vídeo de panorama das principais novidades que fizemos ainda em junho, começamos a adentrar na prática no que teremos de novo com o macOS Sequoia 15.

E começamos, logo de cara, com talvez a grande novidade deste ano: o Espelhamento do iPhone (iPhone Mirroring) — que, como o nome já indica, permitirá que você “abra” e controle o seu iPhone diretamente pelo Mac.

Confira:

Ah, eu vou usar isso demais! 😃

