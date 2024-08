Apple Brasil lança vídeos de suporte com dicas sobre iPhones, AirPods e mais!

A Apple divulgou hoje, no seu canal brasileiro do YouTube, alguns vídeos de suporte para recursos essenciais dos seus aparelhos. Os vídeos facilitam o entendimento do usuário para funções em dispositivos como iPhones, iPads e AirPods.

Confira-os a seguir, bem como nossas dicas relacionadas a cada um dos assuntos abordados.

Como conectar AirPods ao iPhone ou aparelho Android

Saiba como conectar automaticamente AirPods, AirPods Pro e AirPods Max ao iPhone. Além disso, mostraremos a você como conectá-los nas configurações de Bluetooth em um aparelho Android.

Caso você esteja enfrentando problemas com a conexão dos seus AirPods, confira esse nosso artigo com possíveis soluções. Nós também explicamos o tutorial de como usar os AirPods com dispositivos que não sejam seus nesse post.

Cinco dicas úteis para AirPods

Saiba como aproveitar mais seus AirPods. Ensinaremos a você como compartilhar áudio com dois pares de AirPods ou Beats, usar sons de fundo, anunciar notificações com a Siri e muito mais.

Como usar o AirDrop no iPhone ou iPad

Saiba como usar o AirDrop no iPhone ou iPad para enviar rapidamente fotos, documentos e muito mais para dispositivos Apple que estejam por perto, bem como compartilhar conteúdo aproximando seu iPhone do iPhone de outra pessoa. Disponível do iOS 17 em diante.

Confira também nossa matéria explicando o que é e como usar o AirDrop, bem como nosso tutorial com dicas do que fazer caso o recurso não esteja funcionando devidamente.

Como desligar ou ligar o iPhone

Saiba como desligar o iPhone e ligá-lo de novo, independentemente de ter Face ID ou o botão de Início.

Nós também mostramos detalhadamente como reiniciar ou desligar o iPhone/iPad usando a voz, bem como o método para forçar a reinicialização desses dispositivos.

Como deixar uma mensagem de vídeo no FaceTime no iPhone

Se alguém perder sua ligação do FaceTime, você poderá deixar uma mensagem de áudio ou vídeo, a partir do iOS 17. Seu amigo poderá até mesmo reproduzir sua mensagem no Apple Watch.

Nesse artigo, nós também explicamos em passos simples como deixar um recado em chamadas no FaceTime.

Como usar o recurso Chegou Bem no iPhone

Com o recurso Chegou Bem, seus amigos ou familiares serão alertados quando você chegar ao seu destino. Saiba como informar a eles quando chegar em segurança.

Você pode conferir mais sobre o recurso Chegou Bem? (Check In) nessa matéria, além de obter dicas do que fazer caso ele não esteja funcionando como esperado.

Apesar de serem funções relativamente básicas dos aparelhos da Apple, esses vídeos de suporte são importantes para ajudar usuários novos do seu ecossistema.