Apple celebra parques americanos com doações e novidades no app Mapas

Nesta semana, o Serviço Nacional de Parques dos Estados Unidos comemora o seu 108º aniversário e, como já virou tradição, Apple vai celebrar o marco com esforços que apoiam e promovem os parques americanos.

Por anos, a Apple envolveu seus clientes no apoio à National Park Foundation como parte das atividades da empresa para proteger e conectar comunidades aos parques nacionais do país.

Toda vez que visito um parque nacional, fico impressionado com sua beleza extraordinária e história incrivelmente rica. Temos orgulho de fazer parceria com a National Park Foundation para ajudar a preservar esses tesouros naturais que inspiram tantas pessoas. Seu trabalho importante ajuda a garantir que as gerações futuras possam ter o mesmo senso de admiração, maravilha e reverência pelo planeta que chamamos de lar. —Tim Cook, CEO da Apple.

Entre os esforços, a Apple fará uma doação de US$10 para a National Park Foundation para cada compra feita com o Apple Pay na Apple Store Online, no aplicativo Apple Store ou em uma loja física nos EUA até o dia 25 de agosto — com o limite máximo de US$1 milhão em doações.

Ademais, a Apple adicionará novos recursos ao app Mapas (Maps) para ajudar os usuários em parques nacionais dos EUA. Entre as novidades, estão navegar por milhares de trilhas — filtradas por comprimento, elevação e tipo de rota — e seguir com orientação passo a passo, bem como criar rotas personalizadas. Todas as caminhadas em parques nacionais e rotas personalizadas poderão ser salvas e acessadas offline na falta de cobertura de redes móveis ou Wi-Fi.

Como já informamos, no próximo sábado (25/8) também ocorrerá o desafio dos parques nacionais, no qual usuários do Apple Watch em todo o mundo deverão realizar qualquer treino de 20 minutos ou mais.