Apple relança iOS/iPadOS 17.6.1; watchOS 10.6.1 e tvOS 17.6.1 são liberados

A Apple relançou hoje o iOS 17.6.1 (compilação 21G101 ) e o iPadOS 17.6.1 (idem), liberados originalmente na semana passada. Eles chegam com novas compilações, porém o mesmo indicativo de que incluem correções para a Proteção Avançada de Dados do iCloud.

Além disso, a companhia também disponibilizou o watchOS 10.6.1 (compilação 21U580 ) e o tvOS 17.6.1 ( 21M80 ) para todos os dispositivos compatíveis.

Conforme notado pelo YouTuber Aaron Zollo, se você já atualizou para o iOS/iPadOS 17.6.1, não verá a atualização de hoje pelo iPhone/iPad (exceto no iPad mini de quinta geração) e nem pelo Mac/PC — apenas baixando a respectivo arquivo IPSW da Apple e fazendo a instalação manualmente (mas isso não é necessário).

No caso da atualização para o Apple Watch, ela inclui uma correção para um problema que poderia impedir o acesso ao Apple Fitness+. Já no da Apple TV, a empresa ainda não atualizou a sua página de suporte com as notas de liberação da nova versão, mas é provável que ela também inclua apenas melhorias e/ou correções pontuais.

Bons updates!