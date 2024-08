Apple seguiu liderando mercado de fones TWS no 2º trimestre de 2024, mesmo com recuo

O mercado de fones de ouvido do tipo TWS (True Wireless Stereo) conta, atualmente, com dezenas de opções disponíveis e das mais diferentes marcas.

Em balanço divulgado recentemente, a Canalys mostrou que houve um crescimento de 12,6% nesse segmento durante o segundo trimestre de 2024, em comparação ao mesmo período do ano passado. Em números de vendas, foram comercializadas 77 milhões de unidades.

A Apple seguiu liderando o mercado de fones TWS no trimestre, com 16,8 milhões de unidades vendidas. Mesmo assim, houve uma queda de 5,4% em relação ao mesmo período em 2023.

Samsung, Xiaomi, boAT, Huawei e “Outras” formam, respectivamente, as seguintes colocações na tabela, sendo que a única a apresentar uma leve queda além da Maçã foi a Samsung (-0,5%).

Somando outros produtos de áudio que não sejam TWS (como os AirPods Max e outros fones da Beats), a Maçã também lidera no segmento, com 17,1% de market share — um recuo de 3% em relação ao mesmo período do ano anterior.

A Canalys destacou ainda que, apesar da desaceleração do mercado de fones TWS, as empresas têm precificado modelos com preços abaixo dos US$50 — que inclusive representaram mais de 50% do mercado no trimestre estudado.

