Apple TV+: 2ª temporada de “Bad Sisters” estreará em 13 de novembro

O Apple TV+ divulgou hoje a primeira imagem, bem como a data de estreia, da segunda temporada da série “Mal de Família” (“Bad Sisters”), uma de suas produções mais elogiadas. Ela retornará ao catálogo do serviço em 13 de novembro — mais de dois anos após sua estreia.

Na foto divulgada, é possível ver uma espécie de reunião em família das cinco irmãs protagonistas da produção — novamente interpretadas por Sarah Greene, Eva Birthistle, Anne-Marie Duff, Eve Hewson e Sharon Horgan, que é a criadora e a produtora executiva da série.

A nova temporada se passa dois anos após a morte do marido abusivo de Grace (Duff). As irmãs Garvey até tentam seguir em frente após a revelação chocante do último episódio, mas novas verdades sobre o passado ressurgem para balançar em cheio as suas vidas.

[…] As suspeitas estão em alta, mentiras são contadas, segredos revelados e as irmãs são forçadas a descobrir em quem podem confiar.

Além das protagonistas, o elenco da segunda temporada contará com nomes como Fiona Shaw, Owen McDonnell, Thaddea Graham, Barry Ward, Michael Smiley, Saise Quinn, Daryl McCormack, Yasmine Akram, Jonjo O’Neill, Peter Claffey, Deirdre Mullins, Lorcan Cranitch, Liz Fitzgibbon e Justine Mitchell.

Além de Horgan, atuam como produtores executivos Faye Dorn, Clelia Mountford, Dearbhla Walsh (que também é diretora), Bert Hamelinck, Michael Sagol, Dave Finkel, Brett Baer e Malin-Sarah Gozin. A série é produzida pela Merman Television e pela ABC Signature, parte da Disney Television Studios.

De acordo com a Apple, já no dia da estreia estarão disponíveis os dois primeiros episódios (de um total de oito) da primeira temporada. Os demais serão liberados individualmente nas quartas-feiras seguintes, até o dia 25 de dezembro.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

