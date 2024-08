Apple TV+ divulga trailer da sua docussérie “K-Pop Idols”

Anunciada no fim do mês passado pelo Apple TV+, a docussérie “K-Pop Idols” ganhou, agora, um trailer oficial.

Publicidade

Dividida em seis episódios, a série irá mostrar a realidade competitiva do gênero musical que é um fenômeno mundial, trazendo como destaque artistas como Jessi, CRAVITY e BLACKSWAN. Além disso, ela explorará as trajetórias das artistas, repletas de desafios e conquistas.

Uma olhada sem precedentes nos bastidores da mais glamourosa — e exaustiva — indústria do entretenimento. Siga as sensações do K-Pop Jessi, BLACKSWAN e CRAVITY enquanto elas navegam pelas pressões únicas do estrelato global.

“K-Pop Idols” tem estreia marcada para o dia 30 de agosto (uma sexta-feira) no serviço de streaming da Maçã.

Ela é produzida pela Matador Content, da Boat Rocker, e tem produção executiva de Todd Lubin, Jack Turner, Jay Peterson, Bradley Cramp, Chris Kasick, Eric Yujin Kim, Sue Kim e Elise Chung.

Publicidade

Ansiosos? 🎤

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.