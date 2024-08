Epic pode ter perdido US$1 bilhão com o banimento de Fortnite da App Store

Em uma das muitas entrevistas que concedeu após o lançamento da Epic Games Store para iOS na União Europeia, o CEO da empresa de jogos, Tim Sweeney, afirmou que a companhia pode ter perdido cerca de US$1 bilhão desde que entrou em guerra contra a Apple, em 2020.

À época, vale recordar, a Maçã baniu o jogo Fortnite (principal produto da Epic) da App Store após a empresa infringir as regras da loja para pagamentos em apps. Essa decisão, por sua vez, resultou em uma longa disputa judicial entre as duas partes que só chegou ao fim (de fato) recentemente.

O game não voltou ao iOS até que a União Europeia aprovasse uma lei para, entre outras coisas, permitir lojas de terceiros no sistema em países do bloco. Nesses quatro anos, ao perder o acesso à base de usuários da Apple ao redor do mundo, a empresa acabou abrindo mão de toda a receita supracitada.

“Se gastamos um bilhão de dólares até agora, esse é um pequeno preço a pagar pela futura liberdade de nossa empresa e de todos os outros que querem participar do mercado”, disse Sweeney ao site Game File sobre a perda de dinheiro com a saída de Fortnite da App Store.

Em entrevista ao GamesRadar+, no entanto, ele afirmou que o lançamento da Epic Games Store é “apenas o começo de um longo esforço” para levar os jogos da empresa de volta ao sistema, prometendo que a guerra não acabará até que todos estejam livres das taxas da Apple.