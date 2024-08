Foxconn deverá fabricar componentes de suposto robô de mesa da Apple

O próximo grande produto da Apple será, segundo o jornalista Mark Gurman (da Bloomberg), um dispositivo focado para casa inteligente — uma espécie de iPad pendurado sobre um braço robótico com um HomePod acoplado, que já estaria sendo considerado como prioridade dentro da empresa.

Para pôr mais lenha na fogueira, o site taiwanês United Daily News revelou que a Hongzhun, pertencente à Foxconn, teria sido incluída como a primeira fornecedora de componentes para o aparelho.

Mais precisamente, caberia à empresa desenvolver os componentes eletrônicos e a carcaça dele — que seria conhecido internamente pelo código J595 . Ela, como citado na matéria, já teria uma longa experiência na fabricação de componentes relacionados a robôs produzidos em massa, como o “FoxBot” para uso próprio da Hon Hai.

Relembrando o que Gurman disse anteriormente, o aparelho deverá custar em torno de US$1.000 e deverá ser equipado com a Apple Intelligence, além de poder funcionar com uma inclinação de sua tela e um giro de 360º, parecido com algo visto com o Echo Show 10, da Amazon.

É esperado que esse dispositivo chegue ao mercado em algum momento entre os anos de 2026 e 2027. É esperar para ver…

via 9to5Mac