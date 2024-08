Modem 5G da Apple poderá abrir caminho para “superchip” em iPhones

Na mais recente edição da newsletter “Power On” (da Bloomberg), o jornalista Mark Gurman falou sobre o projeto da Apple de desenvolver um modem 5G próprio para os seus aparelhos. Segundo ele, pelo menos de início, o componente não deverá quebrar muitos paradigmas — embora possa abrir caminho para importantes avanços na construção dos iPhones futuramente.

Publicidade

A dificuldade em fazer algo que traga mudanças reais e visíveis para consumidores diz mais sobre o estado atual dos modems fabricados pela Qualcomm (que atualmente equipam os iPhones) do que sobre uma incapacidade da Maçã. Eles já teriam atingido o nível de “state-of-the-art” — expressão em inglês usada para descrever algo bastante avançado e de última geração.

Por esse motivo, a expectativa é de que os usuários nem mesmo percebam a troca do componente, previsto para começar a ser gradualmente adicionado aos iPhones a partir do ano que vem. Isso caso ocorra tudo como esperado pela Apple, pois qualquer falha em um componente nesse nível de importância poderá resultar em um escândalo comparável ao “Antennagate” do iPhone 4.

Por outro lado, a construção de um modem próprio poderá permitir que a Apple transforme-o futuramente em um único componente que lidaria também com o Wi-Fi e o Bluetooth. Outra possibilidade, mais distante, seria um dia combinar tudo isso no SoC dos aparelhos — tanto economizando espaço interno quanto aumentando a duração da bateria, por exemplo.

A mudança de modem por parte da Apple pode ser semelhante ao desenvolvimento de seu Neural Engine – a parte do processador que lida com a IA. Os benefícios não foram óbvios quando esse componente foi lançado em 2017, mas agora foi validado pelo foco do setor em IA.

Isso significa que (novamente, caso tudo ocorra como planejado) o valor real dessa mudança não estará claro de início. Ele poderá ser validado anos mais tarde, quando saberemos se o novo modem preparou mesmo terreno para transformar o iPhone em um aparelho melhor, segundo Gurman.

E quanto aos novos AirPods?

Na seção de perguntas e respostas da newsletter, Gurman também falou sobre os planos da Apple para renovar sua linha de AirPods. Corroborando o que já havia afirmado em outras ocasiões, o jornalista disse que a Maçã deverá lançar duas versões diferentes para os AirPods de quarta geração, as quais se tornarão a linha mais básica dos fones de ouvido da empresa (os “não Pro”).

Publicidade

Ao contrário da estratégia anterior da companhia — de manter o modelo mais antigo (os AirPods de segunda geração) em jogo como um dispositivo mais de entrada enquanto comercializa a sua versão mais recente (os AirPods de terceira geração) como uma mais avançada —, a empresa substituirá ambas com a nova linha — que terá um modelo mais básico e um mais poderoso (com algumas vantagens).

Publicidade

Mesmo que ambos devam receber novidades em conjunto (como a entrada USB-C na case), o modelo mais avançado (que deverá se diferenciar do outro também em termos de design) deverá contar com suporte a cancelamento ativo de ruído, por exemplo. Pode ser que a Apple também use uma nomenclatura como “AirPods Lite” e “AirPods 4” para diferenciá-los.

Robô de mesa poderá ser a próxima “grande coisa” da Apple

Como já havíamos noticiado, a Apple tomou como prioridade o desenvolvimento de um robô de mesa, o qual seria uma espécie de híbrido entre o HomePod e o iPad e custaria em torno de US$1.000. Previsto para estrear até 2026 ou 2027, ele seria o primeiro produto de hardware da empresa focado em inteligência artificial (IA), e contaria até mesmo com suporte à Apple Intelligence.

Pode parecer estranho ver a Apple focando nesse tipo de produto, mas todo o investimento que vem sendo direcionado ao dispositivo pode torná-lo a “grande coisa” da empresa futuramente. Isso porque a companhia está carente de um novo sucesso comercial como o iPad e o Apple Watch, já que suas tentativas recentes com dispositivos como o HomePod e o Vision Pro fracassaram.

Publicidade

Será que agora vai?

via 9to5Mac