Abra sua conta na Nomad e ganhe até 12.000 pontos no programa Clube Azul!

A Nomad está de volta com mais uma promoção imperdível — principalmente se você quer acumular pontos no Clube Azul, o programa de fidelidade da Azul que permite juntar pontos e trocá-los por passagens aéreas para todo Brasil e também para destinos internacionais.

Publicidade

Com a oferta, você pode ganhar até 12.000 pontos simplesmente abrindo a sua conta e efetuando a sua primeira operação de câmbio. Os pontos também podem ser usados para fechar pacotes de viagens, adquirir ingressos para parques, produtos e vales-compra.

Para participar, primeiramente certifique-se de que você possui um cadastro no Clube Azul — para realizar a adesão, é necessário ter e estar logado na sua conta Azul.

Se você não possui uma conta ainda, a Nomad está oferecendo um incentivo extra: ao se cadastrar no Clube Azul com o código promocional NOMAD2000 , você já ganha, de cara, 2.000 pontos!

Publicidade

Feito isso, basta baixar o app da Nomad, cadastrar-se usando o código AZULMAC (insira-o no campo de convidado) e efetuar uma operação de câmbio de, no mínimo, R$500 no app em até 15 dias após a abertura da conta. A promoção estará disponível até o dia 31 de agosto.

Nesta tela, digite o cupom AZULMAC para ganhar 8.000 pontos no Clube Azul!

Pronto! Você receberá 8.000 pontos para usar como quiser. No caso de assinantes do Clube Azul, há ainda uma bonificação adicional de 2.000 pontos — podendo chegar a 10.000 pontos!

Os pontos serão disponibilizados em até 30 dias úteis, mas é necessário que você atente-se ao prazo de até 15 dias após a aprovação da sua conta (e a operação de câmbio mínima) para garantir seu benefício.

Sobre a Nomad

A Nomad foi a primeira a oferecer uma conta em dólar sediada nos Estados Unidos, sem nenhuma taxa de abertura, anuidade ou manutenção. O cartão da empresa é aceito em mais de 180 países, oferecendo taxas bastante menores que as dos cartões de crédito internacionais.

Publicidade

Além de poder fazer compras, com ela você pode investir nas bolsas de valores americanas (NYSE e Nasdaq), comprar ações, ETFs, ETFs de renda fixa e REITs… tudo a partir de US$1 e sem taxa de corretagem, a conta de banking da Nomad é assegurada em até US$250 mil pelo Community Federal Savings Bank, membro do fundo garantidor dos EUA (FDIC), para cada tipo de conta por titular. Já a conta de investimentos, aberta em parceria com a Drive Wealth — membro do FINRA —, é assegurada pelo SIPC em até US$500 mil, sendo US$250 mil em solicitações em dinheiro.

A conta Nomad também permite que você faça/receba transferências de outras contas da Nomad sem nenhum custo, e que faça/receba transferências para contas americanas (via Wire Transfer) e outras pagando bem menos do que as taxas cobradas nos EUA.

Publicidade

E não para por aí: com a sua conta Nomad você tem acesso a descontos em lojas parceiras e ainda pode aproveitar o Nomad Lounge, que concede acesso a uma das melhores salas VIP do Terminal 3 do Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP).

Só na Nomad você tem uma conta internacional sem taxas mensais de manutenção, até 10% de economia em compras e IOF de 1,1% para a conta de banking e de apenas 0,38% para a conta de investimentos.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.