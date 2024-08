Acabou a confusão! Microsoft unifica Teams em um único app no Mac/PC

Um dos maiores pedidos de usuários do Teams foi finalmente atendido hoje pela Microsoft. Depois de anos dividido em dois aplicativos diferentes (um para uso pessoal e outro para escola/trabalho), a ferramenta de colaboração enfim foi unificada em um único app!

O anúncio foi feito pela Microsoft em um post no seu blog oficial. Segundo a empresa, quem já tem um dos dois aplicativos anteriores do Teams instalado na sua máquina não precisa fazer nada, uma vez que eles serão atualizados automaticamente para essa nova versão — disponível para Macs e, é claro, PCs com Windows 10 ou 11.

Agora, é possível usar a ferramenta com mais de uma conta aberta ao mesmo tempo, sejam elas pessoais, do trabalho ou da escola/faculdade. Como é possível notar na imagem acima, elas serão abertas em janelas diferentes, mas sempre de um único aplicativo.

Para trocar ou adicionar uma nova conta nesse “novo” Teams, basta clicar no ícone com sua foto de perfil no canto superior direito da tela. Também é possível trocar rapidamente de conta ao entrar em uma chamada, bem como entrar como convidado — ou seja, sem fazer logins.

Quer você esteja participando de uma chamada para se conectar com um cliente ou discutir a arrecadação de fundos de outono da sua escola, basta selecionar sua conta preferida no momento em que entrar na reunião. —Amit Fulay, vice-presidente de produto da Microsoft.

A Microsoft também aprimorou o sistema de notificações da plataforma. Em outras palavras, isso quer dizer que não será mais necessário ficar adivinhando de qual aplicativo uma mensagem foi enviada, o que certamente evitará muitas confusões.

Caso você ainda não tenha instalado nenhuma das duas versões anteriores do Teams, saiba que o novo app pode ser baixado nessa página. Conta pessoais, vale notar, continuarão podendo utilizar o serviço sem pagar nem um centavo — mesmo com essa unificação.

