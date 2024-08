Apple estende prazo de renovação do AppleCare+ de 30 para 45 dias

A Apple estendeu recentemente o prazo para que os usuários renovem o AppleCare+ após a expiração. Se antes os consumidores tinham apenas um mês para tal, agora eles podem renovar ou adquirir um novo plano em até 45 dias.

Publicidade

A mudança já consta na página de suporte da Apple sobre a renovação da cobertura do AppleCare+ e, obviamente, só vale em países onde há suporte ao serviço (o Brasil, como sabemos, só oferece o AppleCare Protection Plan).

Compre a nova cobertura dentro de 45 dias após o término da sua cobertura original. Para descobrir se você pode comprar a nova cobertura, vá para mysupport.apple.com e siga as instruções na tela. A nova cobertura é renovada automaticamente até ser cancelada.

No caso dos Macs, é possível adquirir uma nova cobertura com renovação anual; para iPhones, iPads e Apple Watches, ela também pode ser renovada por meio de uma assinatura mensal.

A renovação do plano pode ser para 24 ou 36 meses — anualmente ou mensalmente (nos dispositivos suportados). É possível verificar a data de expiração do plano tanto na seção “Sobre” dos Ajustes do seu dispositivo quanto selecionando-o na página de suporte.

Publicidade

Nesse artigo, explicamos detalhadamente como se dá o processo de renovação.

via MacRumors