Apple libera sétimas betas do iOS 18, iPadOS 18, macOS 15, watchOS 11, tvOS 18 e visionOS 2

O ciclo de testes dos futuros sistemas da Apple continuou, hoje, com a liberação das sétimas betas do iOS 18 (compilação 22A5346a ), do iPadOS 18 (idem), do macOS Sequoia 15 ( 24A5327a ), do watchOS 11 ( 22R5348a ), do tvOS 18 ( 22J5353a ) e do visionOS 2 ( 22N5314a ).

Também foi disponibilizada, para desenvolvedores, a sexta beta do Xcode 16 (compilação 16A5230g ).

Após o lançamento dessas betas, o jornalista Mark Gurman (da Bloomberg), comentou que as builds são “finais”, o que dá a entender que demais possíveis novidades estarão atreladas apenas aos novos dispositivos — como iPhones e Apple Watches, esperados para setembro —, de modo que os softwares em si já estariam polidos o suficiente para chegar às suas Releases Candidates (RCs).

Vale notar que a Apple também já está testando o iOS 18.1, o iPadOS 18.1 e o macOS 15.1, os quais chegaram às segundas betas na semana passada.

