Apple Music volta a oferecer 3 meses de testes gratuitos

Em fevereiro de 2022, a Apple havia reduzido o período de testes gratuitos do Apple Music para apenas um mês, mas agora ela voltou a oferecer três meses.

Esse tipo de mudança não é novidade: em 2019, a Apple também decidiu voltar a oferecer três meses de testes gratuitos após passar a cobrar uma taxa de R$0,90 para que usuários pudessem usufruir do serviço por esse período.

Para aproveitar a promoção, que já está disponível, é preciso nunca ter assinado o serviço anteriormente, mesmo que pelo Apple One. Após o término do período de testes, o usuário será cobrado normalmente pela renovação da assinatura.

De acordo com a Apple, essa oferta começou a valer no último dia 7 de agosto e vai até 23 de setembro de 2024. Basta acessar o app do Apple Music com o seu ID Apple (Conta Apple), ir até a aba “Início” e selecionar o banner com a promoção para resgatá-la — isso se ela já não aparecer logo de cara. 😉

O Apple Music conta com um catálogo de mais de 100 milhões de músicas e 30 mil playlists — muitas delas com suporte a Áudio Espacial (Dolby Atmos) e em altíssima definição, com áudio Lossless. Para quem ama música clássica, há um app dedicado com mais de 5 milhões de faixas, tudo em uma interface simplificada! No Brasil, são três tipos de assinatura: Universitária (R$11,90/mês), Individual (R$21,90/mês) e Familiar (R$34,90/mês). Caso você não seja um assinante, pode testar o serviço de forma gratuita por um mês. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

