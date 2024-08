Cartões da Caixa e do Sicoob ganham suporte ao Apple Pay

Atenção, clientes da Caixa e do Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil (Sicoob): seu momento chegou! Depois de muitos anos de espera, os respectivos cartões dessas duas instituições financeiras finalmente podem ser adicionados ao Apple Pay.

Publicidade

Previstos inicialmente para ganhar suporte ao sistema de pagamentos da Maçã no primeiro trimestre deste ano, os cartões de crédito da Caixa com as bandeiras Visa e Elo — os únicos a receberem essa novidade — já estão funcionando normalmente com o recurso.

De acordo com a página da Caixa sobre pagamentos por aproximação, para adicionar o seu cartão ao app Carteira (Wallet), basta acessar a aba “Home” do aplicativo do banco, clicar na opção “Adicionar à Apple Pay”, aceitar os termos necessários e seguir o passo a passo exibido na tela. O banco, vale notar, já suportava as carteiras digitais Samsung Pay e Carteira do Google.

O Sicoob, por sua vez, também estava se preparando para estrear o suporte ao Apple Pay há algum tempo, como comentamos aqui. Hoje, o novidade finalmente foi oficializada, e a cooperativa já até tratou de atualizar sua página de suporte sobre o assunto.

O anuncio do suporte veio ontem, quando a instituição financeira começou a disparar emails para os seus clientes avisando sobre uma transmissão de lançamento a qual está marcada para acontecer hoje, às 15h, na “plateia virtual” do Sicoob Negócios.

Publicidade

O Apple Pay permite que pagamentos sejam realizados com os cartões cadastrados por aproximação ou em sites compatíveis, seja pelo iPhone ou pelo Apple Watch. O recurso conta com diversas salvaguardas de segurança, incluindo a criptografia dos dados inseridos e a criação de um número de conta do dispositivo único, também criptografado.

dica do Guilherme Luis Semptikovski