★ ClearVPN agora é compatível com o iPadOS e ganha suporte ao português

A ClearVPN, da empresa ucraniana MacPaw, promete ser uma das redes privadas virtuais (VPNs) mais fáceis de se usar para atividades cotidianas, como assistir a séries e filmes em serviços de streaming, por exemplo.

Combinando protocolos de criptografia robustos, como o AES-256, com uma interface amigável e intuitiva, a ClearVPN busca atender tanto iniciantes quanto usuários mais experientes que querem se proteger de ameaças virtuais.

A MacPaw é conhecida por criar soluções focadas em produtos Apple, embora a ClearVPN também tenha versões para dispositivos Android e PCs com Windows. No lado da Maçã, a ferramenta pode ser instalada no macOS, no iOS e, a partir de agora, no iPadOS.

Instalação e recursos

Instalar a ClearVPN é simples. Após o download, o usuário é recebido por uma interface moderna e intuitiva. O login é necessário para desbloquear os recursos premium, e o aplicativo fica pronto para uso imediatamente após isso.

Com mais de 50 servidores espalhados por 45 países, a ClearVPN oferece ampla cobertura geográfica e utiliza protocolos avançados como IKEv2/IPsec e OpenVPN, além de criptografia AES-256 de nível militar para garantir a segurança dos dados de usuários.

A ClearVPN se destaca ao desbloquear com sucesso vários serviços de streaming populares, incluindo Netflix, Disney+, Hulu, Amazon Prime Video e Apple TV+, permitindo acesso fácil a conteúdos restritos geograficamente.

A empresa opera fora das jurisdições das alianças de vigilância conhecidas como Five Eyes, Nine Eyes e Fourteen Eyes, o que significa que não está sujeita às leis de vigilância desses países, oferecendo segurança e privacidade para os usuários.

Chegada ao iPadOS e suporte ao português

A ClearVPN ganhou uma versão para iPads, melhorando ainda mais o serviço. O app agora inclui um algoritmo que escolhe o melhor servidor com base na localização do usuário, na proximidade, na disponibilidade do serviço e na distância entre servidores.

Os widgets também oferecem acesso rápido à VPN diretamente da tela de Início, facilitando a ativação da proteção. Além disso, a integração com o app Atalhos (Shortcuts) deixa criar automações personalizadas para o uso da ferramenta.

Outra novidade é a chegada do suporte ao português, tornando-o acessível aos mais de 260 milhões de falantes da língua em todo o mundo. Na prática, isso vai simplificar a navegação e melhorar a experiência de quem não domina outros idiomas, por exemplo.

O gerente de produto do ClearVPN na MacPaw, Ivan Ablamskyi, falou sobre as novidades:

Os usuários de iPad agora podem desfrutar da mesma proteção VPN intuitiva e poderosa que tornou a ClearVPN um favorito entre os usuários de iOS e macOS. Com a adição da localização em português, estamos empolgados em tornar nosso serviço mais acessível para milhões de falantes de português em todo o mundo. Seja trabalhando, assistindo a vídeos ou navegando, a ClearVPN no iPad oferece privacidade e acesso irrestrito na ponta dos seus dedos, agora em mais idiomas do que nunca.

Diferenciais e preço do serviço

Segundo uma rigorosa política de não registro de dados, a empresa garante que nenhuma atividade online seja coletada ou armazenada. Desta forma, ela proporciona uma camada adicional de privacidade para os usuários.

Alguns de seus diferenciais são o kill switch (recurso que desliga a internet se a VPN cair), o ClearWeb (um bloqueador de anúncios eficaz) e uma ferramenta de conexão inteligente que escolhe o melhor servidor com base na atividade do usuário.

A ClearVPN oferece planos de US$3,75 a US$10 por mês, dependendo da duração da assinatura. Apesar de não ter versão gratuita, ela permite conectar até seis dispositivos simultaneamente, ideal para famílias e pequenos escritórios.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: Este é um artigo escrito pelo MacMagazine, fruto de um acordo comercial com um anunciante que não influenciou a nossa opinião.