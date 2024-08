Como escrever no app Diário (Journal) a partir de outro app

Além de permitir que você adicione entradas no aplicativo nativo Diário (Journal) abrindo-o manualmente, também é possível fazer isso enquanto você está em outro app — como o Música (Music) ou o Safari, por exemplo.

Assim, você nem precisa sair do conteúdo que estiver vendo ou ouvindo para adicionar algum pensamento ou uma ideia para armazenar no app da Maçã.

Veja só como é bem simples fazer isso! 😉

Enquanto estiver usando um aplicativo compatível, toque no botão de compartilhamento do iOS para que as opções de usuários e aplicativos apareça na parte inferior da tela.

Em seguida, role o dedo até encontrar “Diário” para selecioná-lo. Aguarde alguns instantes até que o app apareça na tela, junto à música, ao site ou a outro conteúdo. Por fim, comece a escrever o que quiser e vá até “Salvar”.

Quando for abrir o app Diário manualmente da próxima vez, o conteúdo aparecerá nele.