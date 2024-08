Como receber lembretes para escrever no app Diário [iPhone]

O aplicativo nativo Diário (Journal) foi uma das novidades vindas do iOS 17, lançado no ano passado.

A ideia é escrever nele o que você anda pensando e vivendo nos últimos dias — tarefa que pode lhe ajudar a reviver momentos especiais, por exemplo.

Para “forçá-lo” a usar a função, é possível receber uma notificação para escrever em uma data/hora específica. Veja como ativar isso no seu iPhone! 📝

Abra os Ajustes (Settings), toque em “Diário” e entre em “Agenda de Escrita no Diário”. Depois, ative “Agenda” e escolha um horário e os dias da semana em que quer recebê-la.

É importante, obviamente, que as notificações do app Diário estejam ativadas no seu iPhone — coisa que pode ser conferida também em Ajustes » Diário.