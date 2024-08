Folder Hub é uma espécie de “Finder flutuante” para o macOS

E vamos para mais um aplicativo que fica “hospedado” no notch dos MacBooks Air/Pro mais recentes. Trata-se do Folder Hub, cujo objetivo é fornecer um acesso mais rápido e facilitado aos arquivos do sistema — sem a necessidade de abrir o Finder para tal.

Embora não seja tão completo quanto o gerenciador de arquivos do macOS, o Folder Hub facilita principalmente o trabalho de arrastar um determinado arquivo do seu computador para um site — o que pode ser complicado e chatinho com o Finder caso você tenha muitas janelas abertas.

O Folder Hub funciona de forma semelhante a um “Finder flutuante”. Quando você leva o cursor do mouse/trackpad em direção ao notch, uma janela aparece flutuando acima das outras — isso sem antes surgir a animação de um gatinho para indicar que o app foi acionado.

É possível customizar direitinho o que aparece nessa janela flutuante, podendo definir a exibição de pastas como Downloads, Mesa e até mesmo Capturas de Tela para fácil acesso, tornando o ato de arrastar e soltar para outros aplicativos ainda mais prático e eficiente.

Funcionando também em Macs sem o notch, o app conta com a opção de abrir arquivos com diferentes apps, um buscador que pode ser ativado de qualquer lugar (com o atalho ⌘ command ⌥ option → ) e suporte à Visualização Rápida ao teclar space .

Apesar de poder ser baixado gratuitamente na App Store, o Folder Hub requer uma assinatura mensal (R$5), anual (R$40) ou uma compra única de R$80.

dica do Json