Game Civilization VII será lançado em 2025 com suporte ao macOS

A 2K e a Firaxis Games anunciaram o lançamento da mais nova edição da consagrada franquia de games Civilization. Sid Meier’s Civilization VII (ou apenas Civ VII) dará as caras mundialmente no dia 11 de fevereiro de 2025 — e donos de Macs podem comemorar, pois o título estará disponível também para o macOS via Steam.

Publicidade

Com mais de 70 milhões de cópias vendidas em todo o mundo, o game já está disponível para encomenda e teve seus detalhes compartilhados recentemente para entusiastas. A atriz Gwendoline Christie (“Game of Thrones”) será a nova narradora do jogo, que promete inaugurar um capítulo revolucionário na história do título.

Em Civilization VII, suas decisões estratégicas definem as características culturais únicas do seu império em ascensão. Governe como um dos muitos líderes que fizeram história e determine o rumo de sua trajetória escolhendo uma nova civilização para representar seu império em cada Era de avanço humano.

Entre os principais recursos e novidades em Civ VII, podemos destacar:

Construção e liderança de um império através de Eras distintas da história humana;

Evolução e adaptação do império à medida que cada nova Era se inicia;

Possibilidade de escolher um líder de forma isolada para comandar o império;

Exploração de um mundo ainda mais vasto e diversificado em termos culturais;

Competição com outros jogadores com o modo multiplayer (apenas para PCs e consoles);

Experiência de estratégia mais amigável e outras melhorias de jogabilidade.

Civilization VII estará disponível em três edições: a Standard (com o jogo base), a Deluxe (com as extensões Tecumseh and Shawnee Pack e Crossroads of the World Collection) e a Founders (que conta com as coleções da edição Deluxe mais a Right to Rule Collection). No caso das duas últimas edições, será possível obter acesso antecipado ao game em 6 de fevereiro.

Através do Steam, é possível encomendar Civilization VII para o macOS por R$350 (Standard Edition), R$500 (Deluxe Edition) e R$650 (Founders Edition). O game também estará disponível para consoles (PlayStation, Xbox e Nintendo Switch), bem como para PCs com Windows e Linux.

Publicidade

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via AppleInsider