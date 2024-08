Golpistas se passam pela Apple em ligações para acessar iPhones roubados

Nós já noticiamos por aqui os mais diversos casos sobre golpes e roubos envolvendo dispositivos da Apple — sendo que o produto mais visado e recorrente nesses casos é o iPhone, sem dúvidas.

O caso que mostraremos agora serve de alerta principalmente para quem sofrer um assalto e tiver seu smartphone roubado por bandidos.

O nosso leitor Tiago Maso contou que esteve recentemente no bairro da Liberdade, em São Paulo, junto a uma amiga. Em certo momento do passeio, ela tirou o iPhone 15 do bolso para consultar o mapa e teve o celular roubado por um ladrão que passava no momento.

Tiago relatou que entrou na conta do iCloud e marcou o aparelho como perdido, além de colocar uma mensagem com o seu número de telefone — a fim de quem encontrasse ele em algum momento, pudesse ligar.

Para a surpresa dele, uma ligação identificada como sendo dos Estados Unidos e se passando pela Apple, informava que o telefone havia sido encontrado e que seria preciso digitar a senha dele — algo que claramente a Apple nunca pediria em casos parecidos como esses.

Nesse caso, ele acabou passando uma senha inválida para o bandido que se fingir ser um funcionário da Maçã. Com isso, seu telefone passou a receber inúmeras chamadas do mesmo número, com o mesmo pedido. Posteriormente, houve ainda tentativas vindas de números com o DDD 11 (de São Paulo), também com pedidos de digitação do código usado para desbloquear o iPhone.

Tiago contou que, além dos telefonemas, mensagens do tipo SMS foram usadas para tentar aplicar algum golpe que ajudasse os bandidos a desbloquearem o iPhone roubado.

O fato de golpistas e bandidos usarem o nome da Apple para supostamente ajudar na recuperação do aparelho não é nenhuma novidade. O que parece ser novidade, nesse caso relatado, é o uso de um número de telefone dos Estados Unidos — como se eles estivessem recorrendo a um serviço dedicado.

Portanto, todo cuidado é pouco… 🧐

