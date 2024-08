LumaFusion 5.0 chega com controles mais precisos, efeitos aprimorados e mais

O LumaFusion se tornou rapidamente um dos mais conceituados aplicativos de edição de vídeo para dispositivos móveis. Nós do MacMagazine, inclusive, já mostramos como é editar um vídeo inteiro no iPhone com ajuda da ferramenta, a qual é desenvolvida pela LumaTouch.

Sua versão 5.0, inicialmente apresentada em abril, foi finalmente lançada agora para todos os dispositivos, trazendo inúmeras mecânicas de edição inéditas.

Confira as principais novidades:

Keyframing aprimorado: permite um controle mais preciso sobre animações e efeitos ao longo da linha do tempo, semelhante aos editores de desktop.

permite um controle mais preciso sobre animações e efeitos ao longo da linha do tempo, semelhante aos editores de desktop. Rampa de velocidade com curvas Bezier avançadas e gráficos de velocidade: crie transições de movimento dinâmicas e efeitos de câmera lenta/rápida com mais precisão e flexibilidade.

crie transições de movimento dinâmicas e efeitos de câmera lenta/rápida com mais precisão e flexibilidade. Suporte a LUTs 3D: aplique LUTs 3D para gradação de cores avançada e estilos cinematográficos.

aplique LUTs 3D para gradação de cores avançada e estilos cinematográficos. Máscaras de forma: crie recortes personalizados e efeitos de máscara com formas geométricas ou desenhadas à mão.

crie recortes personalizados e efeitos de máscara com formas geométricas ou desenhadas à mão. Melhorias na edição de áudio: novos controles de equalização, compressão e expansão para um som mais refinado.

novos controles de equalização, compressão e expansão para um som mais refinado. Efeitos de vídeo aprimorados: novos efeitos e ferramentas para aprimorar seus vídeos, como desfoque de lente, vinheta e distorção.

novos efeitos e ferramentas para aprimorar seus vídeos, como desfoque de lente, vinheta e distorção. Fluxos de trabalho aprimorados: melhorias na organização de projetos, gerenciamento de mídia e colaboração.

melhorias na organização de projetos, gerenciamento de mídia e colaboração. Novos tutoriais e workshops: a LumaTouch oferece recursos de aprendizado para ajudar os usuários a dominar os novos recursos.

a LumaTouch oferece recursos de aprendizado para ajudar os usuários a dominar os novos recursos. Desempenho aprimorado: otimizações para edição mais suave e rápida, mesmo em dispositivos mais antigos.

A atualização é gratuita para aqueles que já adquiriram o aplicativo em qualquer dispositivo. O LumaFusion está disponível para iPhone e iPad na App Store e sai por R$150 (compra única).

