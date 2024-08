Photomator e Pixelmator Pro agora usam IA própria para endireitar imagens

O Photomator e o Pixelmator Pro foram atualizados hoje com uma ferramenta de endireitamento automático de imagens aprimorada, a qual utiliza inteligência artificial para deixar as fotos com um aspecto bem mais profissional com apenas um clique.

Segundo a desenvolvedora dos dois aplicativos, a ferramenta de Auto Straighten está agora 5x mais eficiente — cortesia do seu novo algoritmo de detecção de horizontes, empurrado por aprendizado de máquina (machine learning, ou ML).

Até então, os dois softwares dependiam do framework Apple Vision (não confundir com a linha de headsets de realidade mista da Maçã), desenvolvido pela gigante de Cupertino para realizar o ajuste automático das imagens. Segundo a Pixelmator, ele até funciona bem com fotos que tenham um horizonte bem definido, mas apanha de imagens com obstáculos como montanhas e árvores obstruindo o plano de fundo.

Para desenvolver essa versão aprimorada do Auto Straighten, a empresa usou um modelo de ML baseado na arquitetura EfficientNet, o qual foi treinado em cima de imagens bastante complexas, com direito a arquivos comprimidos e com um nível bem alto de ruído — tudo com o objetivo de tornar a ferramenta a mais versátil e inteligente possível.

Em vez de procurar por formas geométricas e linhas retas (como o Apple Vision faz) para detectar o horizonte em uma imagem, o recurso do Photomator e do Pixelmator Pro analisa agora a imagem como um todo, tornando-se, assim, bem mais preciso. Desta forma, você não precisa assumir o controle da edição para deixar as coisas exatamente do jeito que você quer.

Além de deixar você endireitar uma imagem por vez com apenas um clique, o recurso também permite selecionar múltiplas fotos ao mesmo tempo para que elas possam ser endireitadas de uma vez só.

Essa novidade faz parte da versão 3.3.22 do Photomator e da versão 3.6.7 do Pixelmator Pro, as quais já estão disponíveis para download na Mac App Store (e de graça). O primeiro sai por R$40 mensais, R$150 anuais ou por uma compra única de R$400, enquanto o segundo sai por uma compra única de R$250.