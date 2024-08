Série “Midnight Family”, do Apple TV+, ganha trailer oficial

O Apple TV+ divulgou hoje o trailer de mais uma produção que desembarcará no serviço de streaming em breve. Trata-se de “Família da Meia-Noite” (“Midnight Family”), série em espanhol com dez episódios.

Inspirada no documentário “Familia de Medianoche”, ela mostrará Marigaby Tamayo, uma ambiciosa estudante de medicina que passa as noites salvando vidas a bordo da ambulância particular de sua família. Com o seu pai e os seus irmãos, ela faz atendimentos a uma população, lidando com emergências médicas extremas para sobreviver.

A produção estreará em 25 de setembro (uma quarta-feira) no Apple TV+, com os dois primeiros episódios liberados. Os demais serão lançados semanalmente, todas as quartas-feiras, até 20/11.

O elenco de “Midnight Family” é completamente de origem hispânica, contando com o vencedor do prêmio Ariel Joaquín Cosío (“Narcos: México”), Renata Vaca (“Dale Gas”) e Diego Calva (“Babylon”). Além disso, há a presença de Sergio Bautista, o vencedor do prêmio Goya Óscar Jaenada (“Hernán”), José María de Tavira (“El Candidato”), Itzan Escamilla (“Élite”), Mariana Gómez (“The Queen of Flow”), Dolores Heredia (“Capadocia”) e a convidada especial indicada ao Oscar Yalitza Aparicio (“Roma”).

Criada para a televisão por Julio Rojas e por Gibrán Portela, a direção de “Midnight Family” fica por conta de Natalia Beristáin (“The Mosquito Coast”). Já a produção é de Juan de Dios Larraín e Pablo Larraín (os dois da Fabula Productions).

Ángela Poblete e Mariane Hartard atuam como produtoras executivas, junto a Beristáin. Rodrigo Herranz, Christian Vesper, Luke Lorentzen, Kellen Quinn, Josh Braun e Jonathan Bouzali também são produtores executivos da série.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

