Bug pode travar a interface do iOS ao digitar determinados caracteres

Recentemente, usuários em fóruns e pesquisadores de segurança encontraram uma brecha no iOS que, se digitada uma determinada sequência de caracteres, pode fazer a interface do iPhone/iPad “quebrar”.

Publicidade

Foi descoberto que, ao digitar “”:: na busca da Biblioteca de Apps, a SpringBoard trava e reinicia. Até o momento a Apple não comentou esse bug, mas é provável que isso seja resolvido com futuras atualizações.

Aparentemente, você pode travar a SpringBoard do seu iPhone bem facilmente:

No seu iPhone, deslize para a esquerda passando por todas as páginas da sua tela inicial para chegar à Biblioteca de Apps. Então pesquise por “”::

Faça por sua conta e risco. 🙃

Crédito: em algum lugar no site do pássaro.

O TechCrunch investigou a fundo esse defeito e chegou à conclusão de que não parece ser um problema de segurança, mas sim algum glitch que acabou passando despercebido até agora.

É importante deixar claro que tentar reproduzir essa ação não é recomendado, então é necessário atentar-se para que essa sequência de comandos não seja realizada. Lembrando que esse erro está ocorrendo tanto em iPhones quanto em iPads nas versões mais recentes do iOS — no iOS 18/18.1 beta, digitar esses caracteres faz com que a pesquisa congele brevemente, mas a SpringBoard não trava por completo.