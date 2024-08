Cartão da Flash agora é compatível com o Apple Pay

Esta semana tem sido bastante movimentada para usuários brasileiros do Apple Pay. Depois da Caixa e do Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil (Sicoob) estrearem o seu suporte ao serviço, agora foi a vez da Flash — plataforma que reúne soluções para gestão de benefícios, pessoas e despesas corporativas — entrar para a festa!

Publicidade

A empresa, vale notar, já estava se preparando para aceitar o Apple Pay pelo menos desde meados de julho, sendo até possível mesmo adicionar o seu cartão ao app Carteira (Wallet). Entretanto, como notado por usuários nas redes sociais, a opção de verificar o cartão pelo aplicativo da companhia — etapa necessária para liberar o seu uso com o recurso da Apple — ainda não estava disponível.

Mais especificamente, todos os cartões da Flash com bandeira Visa já estão habilitados para uso com o Apple Pay. Clientes que ainda não tenham recebido um cartão com essa bandeira “passarão por essa mudança e em breve”, de acordo com a plataforma, de modo que caberá às empresas a tarefa de fornecer aos seus empregados “as informações necessárias para que isso aconteça”.

Há duas formas de adicionar o seu cartão ao app Carteira. A primeira, é pelo próprio app da Flash: na tela inicial, selecione “Cartões”, digite a sua senha, toque em “Carteiras digitais” e selecione “Apple Pay”. Feito isso, basta digitar a sua senha novamente e selecionar o cartão que deseja vincular para ser redirecionado ao app da Maçã. A partir daí, é só seguir o passo a passo.

Publicidade

Caso você opte por fazer esse processo diretamente pelo aplicativo Carteira — a segunda maneira de adicionar o seu cartão ao Apple Pay—, basta acessá-lo, tocar no ícone de “+” no canto superior direito da tela, selecionar a Flash na seção “De apps do seu iPhone”, escolher o cartão que deseja vincular e tocar em “continuar”. A partir daí, é só tocar em “Seguinte” ler os Termos e Condições e selecionar “Aceitar”.

Introduzido lá em 2015, o Apple Pay permite que pagamentos sejam realizados com os cartões cadastrados por aproximação ou em sites compatíveis, seja pelo iPhone ou pelo Apple Watch. O recurso conta com diversos recursos de segurança, incluindo a criptografia dos dados inseridos e a criação de um número de conta do dispositivo único, também criptografado.

dica do Marcelo Augusto