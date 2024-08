Com Qi2, terceira geração do Stand One Max é revelada pela Nomad

A Nomad revelou hoje a mais nova geração de um de seus carregadores sem fio: o Stand One Max. O modelo conta com suporte ao padrão Qi2, apresenta diversas melhorias e funções novas.

A principal novidade do novo modelo é ter corrigido um “erro” de design do modelo anterior em seu suporte 3-em-1, permitindo, agora recarregar um iPhone, um Apple Watch e um par de AirPods ao mesmo tempo. Com um visual mais compacto feito de metal sólido e um painel de cobertura de vidro, ele ser adquirido nas cores prata e carbono.

O novo design realoca o carregador do Apple Watch para deixar o relógio Modo Cabeceira (Nightstand Mode), permitindo com isso recarregá-lo junto aos AirPods. Também é possível, é claro, colocar o iPhone no modo paisagem (na horizontal) para aproveitar o modo Em Espera (StandBy), do iOS — isso agora sem comprometer o carregamento de nenhum outro dispositivo.

Em um teste feito com um iPhone 15 Pro Max pelo MacRumors, o aparelho carregou de 0% a 39% em uma hora — velocidade muito parecida com a de acessórios MagSafe, visto que o acessório permite carregar um iPhone a uma potência de até 15W.

O Stand One Max de terceira geração se mostrou extremamente eficaz carregando o Apple Watch também, uma vez que é compatível com a recarga rápida dos relógios mais recentes da Maçã, disponível no Series 7 e modelos mais recentes (com exceção dos Apple Watches SE de primeira e segunda gerações). A potência, nesse caso, é de 5W.

O novo modelo está sendo vendido no site da Nomad por US$150 — US$30 a menos que a versão do ano passado. O Stand One Max não acompanha um adaptador de parede para energizar o aparelho, mas vem com um cabo USB-C de 2 metros de comprimento.

